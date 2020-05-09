Названы страны, где скоро станет невозможно жить

9 Май 2020 2020-05-09T04:20:40+03:00

Ученые выяснили, что уже сейчас на Земле есть места, где людям приходится выживать

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Американские и британские ученые провели совместное исследование и выяснили, в каких странах из-за ухудшения климатических условий скоро станет невозможно жить.

Результаты их работы показали, что уже сейчас на Земле есть места, где людям приходится выживать в достаточно суровых и экстремальных условиях.

Специалисты разработали интерактивную карту мира, на которую нанесли максимальные для каждого региона комбинации температур и влажности - показатель, который лучше отражает климатическую нагрузку на организм человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

- Ранее мы прогнозировали, что это произойдет через несколько десятилетий, но теперь мы видим, что это происходит прямо сейчас, - приводятся в пресс-релизе Колумбийского университета слова ведущего автора статьи Колина Рэймонда из Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти.

Оказалось, что тысячи таких точек расположены в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке. больше всего их можно заметить вдоль побережий Персидского и Мексиканского заливов и берегов Индийского океана. Там происходит испарение морской воды, которая создает изобилие влаги, поглощающейся горячим воздухом.

Авторы работы заметили, что число эпизодов экстремальных температур и соотношения влажности за время их наблюдений стало в раза больше.

Повторяющиеся инциденты зафиксированы на большей части Индии, Бангладеш и Пакистана, на северо-западе Австралии, вдоль побережья Красного моря и Мексиканского залива, а также в Калифорнии, на части территорий Юго-Восточной Азии, южного Китая, субтропической Африки, а также на территории Карибского бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU