9 Май 2020 2020-05-09T04:38:00+03:00

Стало известно, когда в России начнут работать школы и вузы Фото: Артем КИЛЬКИН

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Россия еще не вышла на плато, но уже сейчас можно заметить, что ситуация с коронавирусом постепенно улучшается.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для регионов из которых стало известно, когда в стране смогут возобновить работу школы, колледжи, вузы и другие образовательные учреждения.

- Выход из самоизоляции и других ограничительных мер в каждом российском регионе будет принимать отдельно, в зависимости от ситуации с коронавирусом. Но лишь на третьем этапе возобновить работу смогут образовательных учреждений. Все, без исключения, - сообщается на сайте ведомства.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, "благодаря самоизоляции в России удалось сгладить пики заболеваемости и избежать взрывного роста числа новых случаев инфицирования" среди населения.

Ранее сайт kp.ru писал, когда россияне смогут гулять на улице и ходить в торговые центры. Напомним, что сидеть дома осталось относительно не так долго. Режим самоизоляции в стране продлен до 11 мая включительно, после этой даты начнутся постепенно вводиться послабления.

ИСТОЧНИК KP.RU