2020-05-09T05:08:54+03:00
В мире

Из Баренцева моря ушли корабли НАТО

В операции участвовали порядка 1,2 тысячи моряков
Юлия КЕКОВА
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Ударная группа кораблей НАТО, в число которой вошли три эсминца ВМС США и фрегат ВМС войск Великобритании, покинула Баренцево море.

Ранее, 4 мая, в акваторию кроме подлодок и кораблей вошли американские разведывательные самолеты P-8A и RC-135.

Как заявил адмирал ВМС США Джеймс Фогго, пребывание кораблей в Баренцевом море было призвано демонстрировать "силу, гибкость и приверженность свободе навигации в арктических и европейских водах".

- Миссия завершена, - сообщила пресс-служба Шестого флота США в посте на официальной странице в Твиттере.

Известно, что в операции по патрулированию и учениям в общей сложности приняли участие 1,2 тысячи моряков НАТО. Также эскадренные миноносцы США провели двусторонние учения с флотом Норвегии в Норвежском море с участием американской ядерной подлодки и разведывательного самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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