Космонавты МКС поздравили россиян с Днем Победы

9 Май 2020 2020-05-09T05:24:50+03:00

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В субботу, 9 мая, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции, поздравили россиян с Днем Победы.

Видеопослание они записали на фоне копии Знамени Победы, которое было специально доставлено на орбиту в честь юбилейной даты. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

- Дорогие ветераны 9 мая 2020 года исполняется 75 лет великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту победу отдали все, что могли, а многие - свою жизнь, - сказал Иванишин.

Также Вагнер отметил, что эта страшная война объединила многие народы. Самое главное - это сохранить мирное небо, которое кровью и потом наша страна отвоевала, для будущих поколений.

Сайт kp.ru писал, что в России из-за распространения коронавируса акция шествия "Бессмертный полк" впервые проходит в онлайн-формате.

Поздравление с Днём Победы космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.Поздравление с Днём Победы космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера с борта Международной космической станции.

ИСТОЧНИК KP.RU