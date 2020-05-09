2020-05-09T06:34:15+03:00
В мире

Ученые нашли древнейшее европейское пиво

Напитку, по данным останков, примерно около 6 тысяч лет
Юлия КЕКОВА
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Вероятнее всего, найденные образцы являются остатками самого древнего пива ЕвропыВероятнее всего, найденные образцы являются остатками самого древнего пива ЕвропыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Австрийские ученые обнаружили свидетельства изготовления пива на территории Германии и Швейцарии в эпоху неолита, то есть примерно 6 тысяч лет назад.

Сообщается, что следы древнего солода ранее археологи находили неоднократно. Например, в Египте, Ираке или Израиле, но остатки ферментированных семян хорошо сохраняются только при сухом климате пустынь. Как правило в других климатических зонах обнаружить нечто подобное было никому не удавалось.

При исследованиях археологи из Австрийской академии наук разработали новый метод, позволяющий выявить следы солода в древних находках, обнаруженных а раскопках.

Во время проращивания у семян происходит истончение стенок клеток одного из слов. Эти клетки проявляют такую нестабильность, что способны сохраниться даже после измельчения, перемалывания и карбонизации. Именно это и помогло специалистам определиться с результатами исследования. Об этом сообщает журнал Plost One.

Также, уточняется, что ученые карбонизировали пророщенные семена ячменя и сравнивали свои результаты с образцами из Египта и Израиля. Выяснилось, что зерна, найденными на двух неолитических стоянках у Боденского озера в Германии и на раскопках у Цюрихского озера в Швейцарии вероятнее всего, являются остатками самого древнего пива Европы, изготовленного примерно в четвертом тысячелетии до наступления нашей эры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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