2020-05-09T07:15:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" госпитализирована в больницу в Коммунарке
Юлия КЕКОВА
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Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта ФедермессерУчредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта ФедермессерФото: Виктория ТУШКОВА
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Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что заразилась коронавирусом. Об этом она написала в посте на странице в Фейсбуке.

Известно, что она была госпитализирована врачами в больницу в Коммунарке. Там проходят лечение и находятся под наблюдением медиков многие инфицированные covid-19.

- Увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня коронавирус. Стресс, усталость и этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. Пока в обоих моих легких наблюдается начальная стадия пневмонии, - написала Нюта.

Также он отметила, что пока приходится изучать медучрждение, которое она назвала "ковидным госпиталем", из положения лежа. Однако Анна призналась, что все, как там устроено, в частности внутри коллектива - большая заслуга всей больницы. Федермессер поблагодарила врачей и отметила, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко "организовал потрясающую службу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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