Последние новости на утро 9 мая 2020: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

9 Май 2020 2020-05-09T07:22:23+03:00

Мы собрали для вас последние новости на утро 9 мая 2020 года

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Последние новости на утро 9 мая 2020: космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем Победы. Видеопослание они записали на фоне копии Знамени Победы, которое было специально доставлено на орбиту в честь юбилейной даты.

К слову, в этом году в праздничные мероприятия важного исторического события коронавирус внес свои коррективы. Так, например, Парад перенесли, а шествие "Бессмертного полка" проходит в онлайн-формате.

Тем временем, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в России. Этот процесс будет проходить в три этапа. На самом первом можно будет выходить на улицу и заниматься спортом на воздухе, на втором начнут работу небольшие предприятия, в завершающем, третьем, - работу возобновят торговые центры, образовательные учреждения и станет доступна сфера услуг.

Пока в России постепенно стабилизируется обстановка, американский президент Дональд Трамп заявил, что коронавирус пройдет сам собой, даже если ученые не изобретут от него вакцину. Однако накануне у двух сотрудников Белого дома выл выявлен covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU