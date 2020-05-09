Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом

9 Май 2020 2020-05-09T07:49:39+03:00

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России идет подъем заболеваемости коронавирусом. Успокаиваться в нынешней ситуации рано, как и говорить о повсеместном снятии ограничений.

Уже около недели суточный прирост новых пациентов с коронавирусом держится выше 10 тысяч. Но почти у половины заразившихся либо нет симптомов, либо они незначительны. Врачи научились за время пандемии вести и таких пациентов, с теми, кто лечится на дому, медики поддерживают контакты по телефону, видеосвязи, в случае ухудшения самочувствия инфицированного, его забирают в больницу.

- Я не стал бы сейчас успокаиваться или говорить, что мы сейчас пошли на спад, пока нет,- сказал министр в эфире телеканала "Россия 1". - Подъем заболеваемости есть, это очевидно.

Он прокомментировал идею введения масочного режима в ряде регионов.

- Это послабление в какой-то степени. Маска - это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни,- сказал Михаил Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU