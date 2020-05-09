2020-05-09T08:06:29+03:00
В мире

Королева Елизавета II сравнила реакцию общественности на пандемию коронавируса с усилиями солдат во время Второй мировой войны

В своем обращении нации королева рассказала, каким запомнила этот день 75 лет назад
Юлия САЛЬНИКОВА
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Королева ВеликобританииКоролева ВеликобританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Королева Великобритании обратилась к нации в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне. Елизавета II помнит не из книг, какой нелегкой была эта Победа - когда война началась, она была совсем юной девушкой, поначалу пыталась поддерживать британцев с помощью выступлений на радио, с 1943 года стала совершать поездки в армию. Но ей не хотелось просто общаться с солдатами как наследница престола, в феврале 1945 года она поступила на военную службу в женские отряды самообороны, где освоила профессию механика.

- Никогда не сдавайся, никогда не отчаивайся - таково было послание Дня Победы. Я очень хорошо помню радостные сцены, которые моя сестра и я видели с нашими родителями и Уинстоном Черчиллем с балкона Букингемского дворца, - сказала в обращении монарх, ее слова приводит CNN.

Она провела параллели между обществом, которое боролось за независимость Европы тогда, и современным обществом, перед лицом которого новый враг - пандемия.

- Когда я смотрю на нашу страну сегодня и вижу, что мы готовы сделать, чтобы защищать и поддерживать друг друга, я с гордостью говорю, что мы - все еще нация, которую храбрые солдаты, моряки и летчики признают и восхищаются,- сказала королева.

Она оценила «силу и мужество» британских и союзных войск, которые привели к капитуляции Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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