Генсек ООН призвал вспомнить об уроках 1945 года

9 Май 2020 2020-05-09T08:18:38+03:00

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал вспомнить об уроках Второй Мировой войны и не забывать о преступлениях нацизма. Тот кризис показал, насколько важно сотрудничество между странами.

- Организация Объединенных Наций была создана в том же году на основе коллективной воли к тому, чтобы спасти грядущие поколения от ужасов войны с разрушением периодов между 1939 и 1945 годами,- его слова приведены на сайте организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU