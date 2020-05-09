Генсек ООН призвал вспомнить об уроках 1945 года
Антониу Гутерреш призвал не забывать о преступлениях Второй мировой войны
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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал вспомнить об уроках Второй Мировой войны и не забывать о преступлениях нацизма. Тот кризис показал, насколько важно сотрудничество между странами.
- Организация Объединенных Наций была создана в том же году на основе коллективной воли к тому, чтобы спасти грядущие поколения от ужасов войны с разрушением периодов между 1939 и 1945 годами,- его слова приведены на сайте организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU