Доктор Мясников предупредил об опасности нарушения режима дня на самоизоляции

9 Май 2020 2020-05-09T09:07:54+03:00

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Доктор Александр Мясников предупредил - изменения режима дня в период самоизоляции может пагубно сказаться на здоровье человека. Основная проблема, что за эти полтора месяца многие приучили себя вставать по утрам позже. Их график сбился, сильно отличается от режима обычных рабочих дней.

- Люди зависят от солнечной активности и других природных факторов. Гормоны в организме человека вырабатываются согласно внутренним биологическим часам,- сказал в эфире телеканала "Россия 1" Александр Мясников.

Сам доктор признался, что просыпается по будильнику, он не переустанавливал время на нем, несмотря на самоизоляцию и встает в 7 часов утра.

На самоизоляции россияне стали не только больше спать, но и больше есть, увлекаться сладким. Отсюда риск новой волны таких заболеваний, как ожирение, диабет, гипертонии. Прием пищи, как и сон, должен быть в одно и тоже время каждый день. При этом нельзя забывать включать в свой распорядок занятия спортом, упражнения, пусть даже небольшая физическая активность, дадут результат в виде укрепления иммунитета.

ИСТОЧНИК KP.RU