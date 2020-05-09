Вратарь испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" заражён коронавирусом

9 Май 2020 2020-05-09T09:38:54+03:00

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Футболист испанского клуба "Реал Сосьедад" Алекс Ремиро заразился коронавирусом, сообщило испанское агентство As.

Источник издания отметил, что тест на коронавирус 25-летнего вратаря оказался положительным, но при ПЦР-тестировании коронавирус у Ремиро выявлен не был. Это свидетельствует о низком риске заражения окружающих.

Напомним, в марте из-за распространения коронавируса приостановили чемпионат Испании. До вынужденной остановки клубы успели сыграть 27 матчей из 38.

Алекс Ремиро сыграл в составе "Реал Сосьедад" 26 игр. В девяти из них в ворота клуба не было забито ни одного гола.

Напомним, в Испании, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 222 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 26 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU