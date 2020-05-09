Вратарь испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" заражён коронавирусом
Футболист испанского клуба "Реал Сосьедад" Алекс Ремиро заразился коронавирусом, сообщило испанское агентство As.
Источник издания отметил, что тест на коронавирус 25-летнего вратаря оказался положительным, но при ПЦР-тестировании коронавирус у Ремиро выявлен не был. Это свидетельствует о низком риске заражения окружающих.
Напомним, в марте из-за распространения коронавируса приостановили чемпионат Испании. До вынужденной остановки клубы успели сыграть 27 матчей из 38.
Алекс Ремиро сыграл в составе "Реал Сосьедад" 26 игр. В девяти из них в ворота клуба не было забито ни одного гола.
Напомним, в Испании, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 222 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 26 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU