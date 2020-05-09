Под наблюдением из-за возможного заражения коронавирусом находятся 242 тысячи человек

9 Май 2020 2020-05-09T09:29:28+03:00

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В России провели свыше 5,2 миллионов тестов на коронавирус. На исследования направляют тех, кто в группе риска - контактировал с инфицированными или прибыл из других стран. Им выдают предписание об обязательном соблюдении карантина в течение 14 дней. В общей сложности под наблюдением находятся 242 тысячи человек с подозрением на коронавирус.

В России почти у половины пациентов болезнь протекает без симптомов. Растет доля молодежи среди инфицированных. Все из-за того, что не везде ответственно подошли к выполнению требования режима самоизоляции. В ряде регионов уже приняли решение о продлении действующих ограничений.

Расслабляться пока рано, напомнил министр здравоохранения Михаил Мурашко - пик заболеваемости все еще впереди, до плато Россия не дошла. Он считает введение масочного режима уже некоторым послаблением - это значит, что граждане смогут постепенно выходить из режима изоляции. В стране снимать блокировку разом не станут, каждый регион будет определять самостоятельно, с каких послаблений начинать.

ИСТОЧНИК KP.RU