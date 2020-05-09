Сергей Собянин поздравил москвичей с 75-летием Победы
Мэр Москвы обратился к ветеранам с поздравлением в честь Дня Победы
Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём ПобедыФото: Скриншот с видео
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с 75-летием Дня Победы.
- В этот день мы особенно остро чувствуем своё кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага, - подчеркнул мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU