Сергей Собянин поздравил москвичей с 75-летием Победы

9 Май 2020 2020-05-09T09:34:27+03:00

Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы Фото: Скриншот с видео

Мэр Москвы обратился к ветеранам с поздравлением в честь Дня Победы

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с 75-летием Дня Победы.

- В этот день мы особенно остро чувствуем своё кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага, - подчеркнул мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU