2020-05-09T09:34:27+03:00
Общество

Сергей Собянин поздравил москвичей с 75-летием Победы

Мэр Москвы обратился к ветеранам с поздравлением в честь Дня Победы
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём ПобедыСобянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём ПобедыФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с 75-летием Дня Победы.

- В этот день мы особенно остро чувствуем своё кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага, - подчеркнул мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: « Одна из наших приоритетных задач - повышение качества жизни старшего поколения»
В Роспотребнадзоре оценили риски заражения коронавирусом при выносе мусора
В Грузии отозвали своего посла из Украины, чтобы "защитить отношения"
Сергей Собянин поздравил москвичей с 75-летием Победы
Под наблюдением из-за возможного заражения коронавирусом находятся 242 тысячи человек
Вратарь испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" заражён коронавирусом
Доктор Мясников предупредил об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
Генсек ООН призвал вспомнить об уроках 1945 года
Королева Елизавета II сравнила реакцию общественности на пандемию коронавируса с усилиями солдат во время Второй мировой войны
У личной помощницы Иванки Трамп нашли коронавирус
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом
Последние новости на утро 9 мая 2020: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Российский посол в США заявил, что попытка принизить роль СССР в победе над фашизмом неприемлема
Нюта Федермессер заразилась коронавирусом
Ученые нашли древнейшее европейское пиво
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 9 мая 2020 года увеличилось до 1010 человек