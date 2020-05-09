Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: « Одна из наших приоритетных задач - повышение качества жизни старшего поколения»

9 Май 2020 2020-05-09T09:54:02+03:00

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Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда был открыт 25 лет назад в честь 50-летия Победы. Спустя четверть века здание лечебного учреждения в поселке Грицовский Веневского района преобразится: сейчас в нем завершается капитальный ремонт. Накануне Дня Победы губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично проверил, что еще необходимо сделать, прежде чем госпиталь примет новых пациентов. Хотя пандемия коронавируса внесли свои коррективы в график работ, планируется, что клиника откроется уже в июне.

Госпиталь рассчитан на 150 мест: лечение в нем проходят не только ветераны войны и труда, но и люди старше 65 лет из всех районов области. За 2019 год медицинскую помощь здесь получили 3530 человек.

- Почти каждый третий житель Тульской области – старше трудоспособного возраста, - подчеркнул во время визита Алексей Дюмин. - Одна из наших приоритетных задач – создание условий для активного долголетия, повышения качества жизни туляков старшего поколения.

Ремонт третьего этажа госпиталя уже завершен, сейчас работы ведутся на первом и втором этажах, где располагаются терапевтическое, гериатрическое, неврологическое, приемное отделения. Планировка здания изменилась и стала более современной: в госпитале появятся уютные, более просторные холлы и комфортные палаты.

Основные ремонтные работы проводятся за счет спонсорской помощи. Средства предоставил социальный партнер региона - компания Marathon Group. Региональный бюджет выделил деньги на ремонт фасада здания и входных групп. Алексей Дюмин предложил одновременно с внутренней отделкой приступить и к благоустройству территории. Губернатор также обратил внимание на плохое состояние подъездных дорог к госпиталю и пообещал, что региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства выделит средства для их ремонта.