В Грузии отозвали своего посла из Украины, чтобы "защитить отношения"
Украина рискует испортить отношения с Грузией после назначения в правительство Михаила Саакашвили.
Бывший президент Грузии, в прошлом также мэр Одессы, теперь Саакашвили стал главой исполнительского комитета реформ в украинском правительстве. Это возмутило Тбилиси, в МИД изначально предупредили, что отреагируют на назначение. Так и вышло.
- Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями,- сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, его слова приводит ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU