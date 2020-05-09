2020-05-09T09:40:18+03:00
В мире

В Грузии отозвали своего посла из Украины, чтобы "защитить отношения"

Грузинксие влатси отреагировали на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украина рискует испортить отношения с Грузией после назначения в правительство Михаила Саакашвили.

Бывший президент Грузии, в прошлом также мэр Одессы, теперь Саакашвили стал главой исполнительского комитета реформ в украинском правительстве. Это возмутило Тбилиси, в МИД изначально предупредили, что отреагируют на назначение. Так и вышло.

- Мы отозвали посла лишь для того, чтобы пройти с ним консультации о том, как защитить эти отношения от авантюристов. Что сделать для того, чтобы защитить стратегические и братские отношения с украинским народом от этих авантюрных политиков, которые, к сожалению, из-за своих личных непонятных амбиций и эго рискуют нашими отношениями,- сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, его слова приводит ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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