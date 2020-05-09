В Роспотребнадзоре оценили риски заражения коронавирусом при выносе мусора

9 Май 2020 2020-05-09T09:58:41+03:00

Даже мусор в ведомстве советуют выносить с маской на лице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли шансы заразиться коронавирусом при выносе мусора. Существуют правила, которые в ведомстве советуют соблюдать: отходы нужно упаковывать в двойные пакеты и обязательно завязывать, а не кидать в контейнер так, чтобы содержимое мешка могло высыпаться.

Самих контейнеров нельзя касаться, и в любом случае по приходу домой нужно вымыть с мылом руки.

- При соблюдении всех требований безопасности жители при утилизации мусора не имеют риска инфицирования,- сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Ученые составили топ-5 мест с самым высоким риском заражения коронавирусом. На первом месте в этом списке аптеки - небольшие помещения, очереди и большая вероятность, что здесь был или находится инфицированный человек. Чуть менее опасным считается поход в магазин в период пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU