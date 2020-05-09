2020-05-09T10:41:14+03:00
Общество

Российский аппарат установил вымпел к 75-летию Победы на дне Марианской впадины

Впервые российский глубоководный аппарат опустился на такую глубину
Юлия САЛЬНИКОВА
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Подлодка впервые опустилась на дно Мариинской впадиныПодлодка впервые опустилась на дно Мариинской впадиныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Впервые российский глубоководный аппарат опустился на дно самого глубокого из известных на земле океанических желобов. Мариинская впадина находится в Тихом океане, самая глубокая ее точка «Бездна Челленджера» на 10 994 метров ниже уровня моря.

Российский аппарат опустился на 10028 метров, сообщает РИА Новости. Это рекорд поставлен не случайно, он приурочен к дате. Ведь аппарат доставил на дно Мариинской впадины вымпел к 75-летию Победы. Нынешний год стал юбилейным, но из-за пандемии коронавируса запланированные праздничные мероприятия, парад, шествие Бессмертного полка, пришлось отложить.

В обращении к россиянам 9 мая президент Владимир Путин пообещал, что и шествие, и Парад Победы будут. Он возложил цветы к памятнику Неизвестному солдату, поблагодарил ветеранов "за спасение Отечества, восстановление городов и сел" и призвал россиян равняться на "сплоченность и стойкость" предков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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