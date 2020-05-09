2020-05-09T10:34:13+03:00
75 лет Великой Победы

Жителей Приволжского федерального округа объединил песенный марафон «День Победы»

Знаменитую песню исполнили на всех языках народов Поволжья
Лариса СТЕПАНОВА
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Фото предоставлено «Комсомолке»Фото предоставлено «Комсомолке»
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В Приволжском федеральном округе 9 мая впервые песня «День Победы» звучит на языках всех народов Поволжья и объединит жителей 14 регионов округа в один большой хор. Эта акция станет завершающим аккордом акции «Наш День Победы».

В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов аппаратом Полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе была инициирована масштабная акция «Наш День Победы». С 25 апреля по 8 мая песня, для которой этот год тоже юбилейный, передавалась от региона к региону по всей территории ПФО. Ее исполнили музыканты всех 14-ти регионов ПФО – заслуженные артисты, солисты государственных филармоний, театров, хоров, ведомственных и народных ансамблей, симфонических оркестров. А вместе с ними - студенты, волонтеры, участники шоу «Голос.Дети», кавер-групп и чемпионы Высшей лиги КВН.

Ролики увидели миллионы людей – на телевидении, радио, в соцсетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки, она прозвучала на русском, мокшанском, эрзянском, марийском, башкирском, удмуртском, чувашском и татарском языках. Важно, что запись всех выступлений проходила в феврале - начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции.

Песню "День Победы" спели на всех языках Поволжья.9 мая 2020 года в Приволжском федеральном округе звучит финальный аккорд масштабной акции Наш День Победы

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