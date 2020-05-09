2020-05-09T11:34:28+03:00
Общество

Губернатор Александр Дрозденко: «Призываю брать пример с наших ветеранов - они не пали духом и верили даже в самые страшные дни войны»

Глава Ленинградской области поздравил земляков с Днем Победы
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Александр Дрозденко поздравил ветеранов с 75-летием Победы. Фото: кадр видеоГубернатор Александр Дрозденко поздравил ветеранов с 75-летием Победы. Фото: кадр видео
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Губернатор Александр Дрозденко 9 мая в Инстаграме поздравил ветеранов и всех жителей Ленинградской области с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона снял видеорообращение, в котором напомнил, какой тяжелой ценой далась ленинградской земле победа над фашистами.

- Хочу поздравить вас с самым великим, самым светлым и народным праздником – с Днем Победы! В этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы. В этот день мы вспоминаем страшные и героические дни Великой Отечественной войны, - отметил Александр Дрозденко. - Три года на территории нашей области шли непрерывно боевые действия. Ленинградская земля обильно полита кровью советских солдат. Мы до сих пор находим неразорвавшиеся мины и снаряды, а каждый год поисковые отряды находят не захороненных бойцов и предают их земле.

В сегодняшней непростой ситуации губернатор призвал земляков брать пример с ветеранов, с их стойкости и мужества.

- Сегодня мы отмечаем День Победы в непростое время. Но я призываю всех брать пример с наших ветеранов. Они не пали духом и верили даже в самые страшные дни войны. Я поздравляю всех с Днем Победы! Счастья, здоровья нашим ветеранам, вам, дорогие друзья, и всем семьям, - пожелал Александр Дрозденко.

В 1941-1944 годах на ленинградской земле шли ожесточенные бои. Область стала главным плацдармом битвы за Ленинград, на ее территории шли все военные операции, которые проводили советские войска по обороне блокадного города. Фашисты разрушили 16 городов и более 4 тысяч населенных пунктов, были убиты или угнаны в Германию несколько сотен тысяч ленинградцев и жителей области.

В Ленинградской области, как и в других регионах России, в этом году из-за пандемии коронавируса отменены массовые торжества. Но праздник все равно приходит в каждый дом. Ленинградцы несут цветы к мемориалам Великой Отечественной войны и оставляют на мраморных плитах рядом с именами павших воинов традиционные фронтовые «сто грамм». Ветеранов сегодня поздравляют в каждом городе и поселке. В Лужском районе жители написали фронтовикам и труженикам тыла письма благодарности – адресатам их доставили волонтеры. А в Волховском районе в честь ветеранов оформляют окна квартир, домов и учреждений рисунками и фотографиями, посвященными Победе. К всероссийской акции «Окна Победы» присоединились Выборг, Кириши, Тосно, Кировский и другие районы области: жители украшают окна квартир георгиевскими ленточками и надписями со словами благодарности.

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Александр Дрозденко поздравил ветеранов и всех жителей Ленинградской области с 75-летием Победы
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