Генсек ООН собирается приехать на Парад Победы в Москву после окончания пандемии

9 Май 2020 2020-05-09T11:52:17+03:00

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Генсек ООН Антониу Гутерриш планирует приехать в Москву на Парад Победы. Массовые торжества перенесли из-за коронавируса. В этом году юбилейная дата, потому и праздник в Москве должен был быть рекордным как по числу иностранных гостей, так и по числу непосредственных участников парада среди военных.

- Сейчас я могу участвовать в мероприятиях только удаленно. Я с нетерпением жду возможности принять участие в памятных церемониях в Москве, как только мы справимся с коронавирусом, - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.

В России, несмотря на перенос даты основных торжеств, 9 мая проходи авиационная часть парада. Утром в небо поднялись военные самолеты, а в 15.30 по-московскому времени состоится авиашоу пилотажной группы. Увидеть самые сложные номера, выполненные ассами, можно будет на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU