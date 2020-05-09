Дочь Елизаветы II сожалеет, что не смогла почтить память советских солдат у мемориала в Лондоне
Принцессе Анне не удалось возложить венок из-за пандемии коронавируса
Принцессе Анне в этом году из-за пандемии коронавируса не удалось возложить венок к мемориалу советским солдатамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Принцесса Анна, дочь королевы Великобритании Елизаветы II, выразила сожаления, что не смогла в этом году из-за пандемии коронавируса возложить венок к мемориалу советским солдатам в Лондоне.
ИСТОЧНИК KP.RU