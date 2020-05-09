«День Победы» спели на всех языках народов ПФО

9 Май 2020 2020-05-09T12:17:30+03:00

Завершилась масштабная акция, в которой приняли участие все 14 регионов округа, в том числе и Пензенская область

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Сегодня, 9 мая, в ПФО подошел к концу песенный марафон «Наш День Победы». С 25 апреля песня авторства Давида Тухманова и Владимира Харитонова передавалась от региона к региону и была исполнена не только на русском, но и мокшанском, эрзянском, марийском, башкирском, удмуртском, чувашском и татарском языках. Вместе с заслуженными артистами, солистами государственных филармоний, театров, хоров, ведомственными и народными ансамблями, симфоническими оркестрами «День Победы» исполнили студенты, волонтеры, участники шоу «Голос.Дети», кавер-групп и чемпионы Высшей лиги КВН.

Запись всех выступлений проходила в феврале-начале марта, еще до введения режима самоизоляции и до распространения режима повышенной готовности в Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией. От Пензенской области в марафоне приняли участие представители Губернаторской симфонической капеллы.

По их словам, сомнения в том, участвовать в акции или нет, не было: в военное время область стала крупным пунктом промышленной эвакуации. Пензенские заводы изготавливали мины, авиабомбы, артиллерийские снаряды. Из региона на фронт отправлялись детали военных самолетов, шинельное сукно, валенки, лыжи. На территории региона работали 65 эвакуированных предприятий, которые обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

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