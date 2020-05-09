Путин поручил Шойгу передать благодарность летному составу за авиационную часть Парада Победы

9 Май 2020 2020-05-09T12:26:53+03:00

В Москве и других городах в небо поднялись военные самолеты

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Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу выразить благодарность летному составу и наземным службам за проведение авиационной части Парада Победы.

В этом году из-за пандемии коронавируса планы по проведению юбилейного праздника пришлось изменить. 9 мая проводить парады было опасно, вирус может распространиться среди гостей и участников шествия и концертов. В обращении к россиянам Владимир Путин пообещал, что праздник, парад, акция Бессмертный полк будет, но после того, как страна победит коронавирус.

Но несмотря на изменившиеся сроки торжеств, 9 мая состоялась авиационная часть парада. С утра у небо над Москвой и другими российским городами поднялись военные самолеты. За первой частью парада россияне наблюдали из балконов и окон своих квартир, а также через Интернет. Сайт kp.ru ведет трансляцию, в 15.30 состоится авиационное шоу пилотажной группы. А вечером в городах-героях прозвучат артиллерийские залпы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778066" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин провёл смотр Президентского полка.Также российский лидер выступил перед военнослужащими на Соборной площади Кремля

ИСТОЧНИК KP.RU