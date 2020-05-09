2020-05-09T12:40:43+03:00
Общество

Россияне стали в 6 раз больше читать во время самоизоляции

Больше всего книг купили в Московском регионе, Краснодарском крае и Татарстане
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россияне стали больше читать на фоне пандемииРоссияне стали больше читать на фоне пандемииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россияне во время самоизоляции стали покупать почти в шесть раз больше книг. Лидерами рейтинга стали Московский регион, Краснодарский край и Татарстан.

В отчёте сказано, что в апреле 2020 года покупатели приобрели в 5,5 раз больше книг, чем в апреле предыдущего года. За месяц ритейлер продал 1,5 миллиона книг, 94 тысячи раскрасок, 83 тысячи учебников и 44 тысячи наборов обучающих карточек, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные исследования Wildberries.

В Московском регионе и Краснодарском крае продажи книг выросли в 6,5 раз, а в Татарстане - в 7,5 раз.

Примечательно, что самой продаваемой книгой за период самоизоляции стала работа психолога Михаила Лабковского "Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым". За апрель её купили шесть тысяч раз. Среди нехудожественных произведений также оказались популярными книга Джона Кехо "Подсознание может все!", "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Сисеро, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и "Радикальное Прощение" Колина Типпинга.

Среди художественных произведений самым популярным стал роман Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза". Также лидерами продаж стали "Маленькие женщины" Луизы Олкотт, "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Гордость и предубеждение" Джейн Остин, "Война и мир" Льва Толстого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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