Жена Коби Брайанта подала в суд из-за распространения фото с места крушения вертолета

9 Май 2020 2020-05-09T13:10:44+03:00

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Жена погибшего баскетболиста Коби Брайанта подала иск в суд из-за распространения фотографий с места крушения вертолета.

В той катастрофе погибли еще восемь человек, включая дочь Коби и Ванессы - Джианну. Девочке было 13 лет. Никто из находящихся в салоне частного вертолета не выжил.

Для Ванессы, потерявшей мужа и дочь в один день, фотографии, на которых изображены обломки разбившегося вертолета и спасатели, извлекающие тела, были тяжелым

Ее адвокаты сообщили изданию People, что снимки стали "испытанием, вызвали эмоциональные переживания и душевные страдания". Во версии обвинения, восемь представителей департамента шерифа округа Лос-Анджелес делали фотографии на месте гибели Кобе Брайанта, они же передали фото посторонним лицам, журналистам, размещали в сети.

Ванесса якобы лично просила шерифа не делать снимки погибших. Но в полицейском департаменте поступили иначе, причем фотографировали не для следствия, а на свои персональные телефоны, чтобы использовать "в личных целях". Один из полицейских якобы показывал фото в баре, чтобы привлечь внимание женщин.

vanessabryant Обращение жены Коби Брайанта, Ванессы

ИСТОЧНИК KP.RU