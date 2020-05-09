Жена Коби Брайанта подала в суд из-за распространения фото с места крушения вертолета
Жена погибшего баскетболиста Коби Брайанта подала иск в суд из-за распространения фотографий с места крушения вертолета.
В той катастрофе погибли еще восемь человек, включая дочь Коби и Ванессы - Джианну. Девочке было 13 лет. Никто из находящихся в салоне частного вертолета не выжил.
Для Ванессы, потерявшей мужа и дочь в один день, фотографии, на которых изображены обломки разбившегося вертолета и спасатели, извлекающие тела, были тяжелым
Ее адвокаты сообщили изданию People, что снимки стали "испытанием, вызвали эмоциональные переживания и душевные страдания". Во версии обвинения, восемь представителей департамента шерифа округа Лос-Анджелес делали фотографии на месте гибели Кобе Брайанта, они же передали фото посторонним лицам, журналистам, размещали в сети.
Ванесса якобы лично просила шерифа не делать снимки погибших. Но в полицейском департаменте поступили иначе, причем фотографировали не для следствия, а на свои персональные телефоны, чтобы использовать "в личных целях". Один из полицейских якобы показывал фото в баре, чтобы привлечь внимание женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU