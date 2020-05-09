Боец UFC Роналду Соуза узнал, что болен коронавирусом, за день до боя

9 Май 2020 2020-05-09T13:18:08+03:00

UFC объявил, что 40-летний бразилец Роналду Соуза не выйдет в октагон из-за положительного теста на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Тест бразильского бойца ММА Роналду Соуза дал положительный результат на коронавирус за один день до боя с американцем Юрайя Холл. Поединок должен был состояться 10 мая в Джексонвилле, сообщается на сайте UFC.

Кроме Соузы, коронавирусом заражены два секунданта 40-летнего бойца. В сообщении UFC отмечается, что боец соблюдал все меры безопасности по протоколу организации. Также в заявлении подчеркнули, что, кроме объявленных, новых заражений коронавирусом не зафиксировали.

10 мая состоится турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок американских бойцов Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона. Также состоится бой российского тяжеловеса Алексея Олейника и бразильца Фабрисиу Вердума.

ИСТОЧНИК KP.RU