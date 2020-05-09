2020-05-09T13:16:48+03:00
Общество

Проживание не по адресу регистрации в период самоизоляции: В полиции разъяснили правила

В полиции рассказали, будут ли привлекать к отвесттвенности тех, кто спешит домой, но не по прописке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полиция имеет право проверять, куда человек вышел из домаПолиция имеет право проверять, куда человек вышел из домаФото: Иван МАКЕЕВ
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В МВД объяснили, будут ли считать нарушителями самоизоляции тех, кто проживает не по прописке.

В Москве и некоторых других регионах установлены самые строгие правила - пропускной режим. Выходить и выезжать из дома, даже на общественном транспорте, нужно только по уважительным причинам, и имея пропуск. Но полиция вправе проверить, куда направляется человек, даже в тех регионах, где нет такого режима, но введена самоизоляция.

При проверке документов может оказаться, что прописка у человека не в том месте, куда он спешит.

- При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях,- сообщили ТАСС в МВД.

Таким образом, нарушением самоизоляции проживание не по прописке, не является. Но только, сели человек соблюдает правила, и выходит только в магазин, на выгул с собакой, на работу или в больницу.

За нарушение режима изоляции в столице пешеходов могут оштрафовать на 4000 рублей, водителей - на 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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