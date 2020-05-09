Путин посмотрел авиапарад на День Победы с кремлёвского крыльца
Президент провёл смотр Президентского полка
Путин на Соборной площади Кремля провел смотр Президентского полкаФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин наблюдал за торжественным маршем коробок пеших и конных военнослужащих с Красного крыльца на Соборной площади Кремля.
Военный оркестр исполнил несколько маршей.
Церемония прошла вместо запланированного торжественного парада, посвящённого 75-й юбилейной годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, президент провёл смотр Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны.
Путин смотрел авиапарад с кремлевского крыльца .
ИСТОЧНИК KP.RU