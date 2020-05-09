2020-05-09T13:41:29+03:00
Общество

Мишустин поблагодарил ветеранов за сплоченность и силу духа

Премьер-министр опубликовал поздравление, находясь на лечении с коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил Мишустин 9 мая поздравил ветерановМихаил Мишустин 9 мая поздравил ветерановФото: REUTERS
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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы. Сделать лично глава кабмина 9 мая это не смог, не только из-за всеобщего режима самоизоляции. Михаил Мишустин с 30 апреля находится в больнице из-за заражения коронавирусом. Но болезнь не помещала ему поздравить ветеранов в письменной форме. Обращение премьера опубликовано на сайте правительства.

- Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с самым важным для нашей страны праздником – 75-летием Великой Победы над фашизмом... Низкий вам поклон за вашу самоотверженность, сплоченность, силу духа и преданность своей Отчизне,-сказано в поздравлении.

Он пожелал ветеранам здоровья, благополучия и мира. В его семье, как и в других российских семьях, хранят память о подвиге предков, тех, кто дорогой ценой добился свободы для Европы.

О том, что подвиг помнят и чтут потомки победителей, говорил также президент Владимир Путин. 9 мая он возложил цветы к вечному огню и обратился к россиянам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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