В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью
В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
В авиакатастрофе, случившейся 4 мая, погибли шесть человек, сообщило издание Somali Guardian.
Воздушное судно принадлежало авиакомпании African Airways. Крушение произошло возле аэропорта Бардейл у залива Сомали.
Сообщается также, что в самолёте перевозили гуманитарную помощь в виде медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Официальные чиновники не подтвердили информацию о том, что самолёт сбили эфиопские военные. Однако вооружённые силы Эфиопии присутствуют в том месте, где случилось крушение самолёта.
- Грузовой самолет с медикаментами и другим оборудованием, принадлежащим авиакомпании African Express разбился возле Бардейла, - сообщил в своём Twitter представитель правительства Сомали Исмаил Мухтар Оронджо.
ИСТОЧНИК KP.RU