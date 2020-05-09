2020-05-09T14:01:28+03:00
В мире

В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью

При крушении погибли шесть человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Эфиопские военные сбили в Сомали самолет с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертникаЭфиопские военные сбили в Сомали самолет с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертникаФото: REUTERS
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В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.

В авиакатастрофе, случившейся 4 мая, погибли шесть человек, сообщило издание Somali Guardian.

Воздушное судно принадлежало авиакомпании African Airways. Крушение произошло возле аэропорта Бардейл у залива Сомали.

Сообщается также, что в самолёте перевозили гуманитарную помощь в виде медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Официальные чиновники не подтвердили информацию о том, что самолёт сбили эфиопские военные. Однако вооружённые силы Эфиопии присутствуют в том месте, где случилось крушение самолёта.

- Грузовой самолет с медикаментами и другим оборудованием, принадлежащим авиакомпании African Express разбился возле Бардейла, - сообщил в своём Twitter представитель правительства Сомали Исмаил Мухтар Оронджо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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