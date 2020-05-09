Лукашенко заявил, что Белоруссия не могла отказаться от военного парада

9 Май 2020 2020-05-09T14:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал проведение военного парада в Минске, несмотря на пандемию коронавируса. Все остальные страны постсоветского пространства отказались от шествий, концертов и демонстраций из-за угрозы новой вспышки заболевания. Проведение массового мероприятия в Белоруссии вызвало критику со стороны ВОЗ.

- В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов,- объяснился Лукашенко.

С его слов, у Белоруссии "не было другого выбора".

- А если и был бы - мы бы поступили бы так же,- подчеркнул президент.

Он назвал Белоруссию памятником той страшной войны, вспомнил про "погибших, замученных, сожженных" советских людях.

- Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев – всех жителей Советского Союза,- приводят его слова РИА Новости.

Парад Победы в Минске Александр Лукашенко посвятил всем советским воинам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778089" frameborder="0"></iframe> Парад 9 Мая в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU