Лукашенко заявил, что Белоруссия не могла отказаться от военного парада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал проведение военного парада в Минске, несмотря на пандемию коронавируса. Все остальные страны постсоветского пространства отказались от шествий, концертов и демонстраций из-за угрозы новой вспышки заболевания. Проведение массового мероприятия в Белоруссии вызвало критику со стороны ВОЗ.
- В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов,- объяснился Лукашенко.
С его слов, у Белоруссии "не было другого выбора".
- А если и был бы - мы бы поступили бы так же,- подчеркнул президент.
Он назвал Белоруссию памятником той страшной войны, вспомнил про "погибших, замученных, сожженных" советских людях.
- Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев – всех жителей Советского Союза,- приводят его слова РИА Новости.
Парад Победы в Минске Александр Лукашенко посвятил всем советским воинам.
Парад 9 Мая в Минске.
ИСТОЧНИК KP.RU