Жители Латвии возлагают цветы к памятникам советским солдатам, несмотря на режим ЧП
Жители столицы Латвии с утра несут цветы к памятнику советским солдатам, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Латвийцы возлагают цвету к монументу, несмотря на рекомендации властей соблюдать условия чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
- С самого раннего утра #9мая жители латвийской столицы несут живые цветы к памятнику Воинам-Освободителям Риги и Латвии в память о подвиге советских солдат, которые так самоотверженно защищали нашу общую Родину! - сказано в сообщении на официальной странице в Twitter посольства России в Латвии.
ИСТОЧНИК KP.RU