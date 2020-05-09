2020-05-09T14:15:23+03:00
В мире

Жители Латвии возлагают цветы к памятникам советским солдатам, несмотря на режим ЧП

Также память погибших во Второй мировой войне почтили в Эстонии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Жители столицы Латвии с утра несут цветы к памятнику советским солдатам, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Латвийцы возлагают цвету к монументу, несмотря на рекомендации властей соблюдать условия чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

- С самого раннего утра #9мая жители латвийской столицы несут живые цветы к памятнику Воинам-Освободителям Риги и Латвии в память о подвиге советских солдат, которые так самоотверженно защищали нашу общую Родину! - сказано в сообщении на официальной странице в Twitter посольства России в Латвии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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