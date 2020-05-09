2020-05-09T14:54:13+03:00
В мире

В Испании после пандемии туристам придется бронировать места на пляже

Отдыхающих планируют размещать в шахматном порядке, чтобы снизить риск заражения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Туристам не разрешат лежать рядом с друг другом на пляжеТуристам не разрешат лежать рядом с друг другом на пляжеФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Испании готовятся к открытию туристического сезона, правда, пока не ясно, когда границы откроют и кому разрешат путешествовать. Испания была одной из первых стран, где заявили о плана запустить специальные знаки "отели без COVID-19". То есть всех постояльцев проверят на вирус на месте ли потребуют справки "из дома".

Теперь в Испании готовятся изменить раскладку отдыхающих на пляже. Количество мест сократят, а шезлонги поставят в шахматном порядке, чтобы минимизировать контакты.

- Например, средиземноморский город, расположенный к северу от Валенсии, будет принимать только 5000 загорающих ежедневно. Это вдвое меньше, чем обычно,- сообщает CNN.

Некоторые пляжи и вовсе будут использовать сетку, чтобы отдыхающие не перемещались со своего места на соседское.

Каждое место турист должен зарезервировать, также, как номер в отеле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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