В Госдуме сделали обязательным ношение маски и перчаток на заседаниях

9 Май 2020 2020-05-09T14:50:31+03:00

Депутатов Госдумы обязали приходить на заседания в масках и перчатках Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Депутатов Госдумы обязали находиться в защитных масках и перчатках на пленарных заседаниях. Решение приняли 8 мая на Совете Думы.

- Принято решение: на заседаниях Государственной думы депутаты Государственной думы должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки), - передал ТАСС фрагмент протокола заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU