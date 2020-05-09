В Госдуме сделали обязательным ношение маски и перчаток на заседаниях
Аппарат нижней палаты должен обеспечить парламентариев средствами индивидуальной защиты
Депутатов Госдумы обязали приходить на заседания в масках и перчаткахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Депутатов Госдумы обязали находиться в защитных масках и перчатках на пленарных заседаниях. Решение приняли 8 мая на Совете Думы.
- Принято решение: на заседаниях Государственной думы депутаты Государственной думы должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки), - передал ТАСС фрагмент протокола заседания.
ИСТОЧНИК KP.RU