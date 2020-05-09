Трамп встретился с ветеранами, несмотря на ограничения из-за пандемии

9 Май 2020 2020-05-09T15:24:30+03:00

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Американский глава Дональд Трамп проигнорировал призывы администрации Белого дома о соблюдении мер безопасности во время пандемии и продолжил проводить встречи с членами республиканской партии и ветеранами Второй мировой войны 9 мая без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает The Washington Post.

Президент Соединенных Штатов заявил, что не заражен коронавирусом и находится в безопасности. При этом во время встречи с ветеранами он не надел медицинскую маску или перчатки и не соблюдал меры дистанции. Глава страны и первая леди Мелания Трамп взяли автоколонну к Мемориалу Второй мировой войны вместе с семью участниками войны, которые находятся в зоне повышенного риска из-за пандемии в силу преклонного возраста.

Накануне Трамп также встречался со своими советниками, в числе которых был глава республиканского национального комитета Ронна МакДэниел и менеджер главы США Брэд Парскаль, который привез президенту прототипы масок с логотипом переизбрания президента. На этой же неделе стало известно, что коронавирусной инфекцией заразилась пресс-секретарь вице-президента государства Кэти Миллер. Это уже второй инфицированный сотрудник Белого дома. Она присутствовала почти на всех совещаниях целевой группы по борьбе с пандемией, при этом никто из политиков не соблюдал меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU