Минобороны сообщило о завершении строительства главного храма ведомства
Патриарший собор в честь Воскресения Христова в Кубинке возведён в подмосковном парке "Патриот"
Минобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храмаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство обороны России объявило о завершении главного храма Вооруженных сил РФ - патриаршего собора в честь Воскресения Христова в Кубинке.
- Строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации завершено, - написано в сообщении на странице Минобороны в Facebook.
Минобороны показало строительство храма Вооруженных сил от начала и до конца.
ИСТОЧНИК KP.RU