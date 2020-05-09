2020-05-09T15:46:20+03:00
Политика

Минобороны сообщило о завершении строительства главного храма ведомства

Патриарший собор в честь Воскресения Христова в Кубинке возведён в подмосковном парке "Патриот"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храмаМинобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храмаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство обороны России объявило о завершении главного храма Вооруженных сил РФ - патриаршего собора в честь Воскресения Христова в Кубинке.

- Строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации завершено, - написано в сообщении на странице Минобороны в Facebook.

Минобороны показало строительство храма Вооруженных сил от начала и до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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