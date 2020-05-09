Эрдоган поздравил Путина с 75-летием Победы

9 Май 2020 2020-05-09T16:08:07+03:00

Турецкий глава отметил, что юбилей дает нам возможность помнить о ценности мира во всем мире

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Турецкий президент Реджеп Эрдоган 9 мая направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу сообщили представители канцелярии турецкого лидера.

- Я искренне поздравляю Вас с 75-летием Победы. Этот день – является одной из дат, которая определила окончание Второй мировой войны, войны, принесшей человечеству столько страданий и забравшей жизни миллионов советских граждан. Этот юбилей дает нам возможность самым ярким образом напомнить о ценности мира во всем мире, - говорится в послании Эрдогана российскому главе. Президент Турции подчеркнул важность совместных усилий двух государств для поддержания мира и стабильности в регионе.

Эрдоган также пожелал российскому населению благополучия от лица народа своей страны и выразил солидарность с Россией в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, которая «негативно повлияла на все человечество».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня, 9 мая, Владимир Путин наблюдал за торжественным маршем пеших и конных военнослужащих с Красного крыльца на Соборной площади Кремля. Церемония прошла вместо запланированного торжественного парада по случаю 75-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU