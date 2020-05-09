Милла Йовович на русском рассказала о своих бабушке и дедушке, участвовавших в ВОВ
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила своих подписчиков в Instagram с Днём Победы и опубликовала фото своих русских бабушки Татьяны Поповой и дедушки Александра Логинова.
Йовович также рассказала в посте о своих родных и их историю участия в Великой Отечественной войне. Бабушка актрисы была медсестрой и к 18 годам дошла до Берлина.
- В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая стала медсестрой на передовой, когда ей было всего 16 лет, - поделилась Милла Йовович.
Она также рассказала, что её дедушка по материнской линии, Александр Логинов, также прошёл всю войну, а дедушка по отцовской линии, Богдан Йовович, воевал в рядах югославских партизан.
Актриса добавила, что когда сталкивается с трудностями, она вспоминает о всём том, через что пришлось пройти её бабушке.
- Сегодня я хочу почтить их память и память всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня, - отметила актриса.
ИСТОЧНИК KP.RU