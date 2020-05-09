Милла Йовович на русском рассказала о своих бабушке и дедушке, участвовавших в ВОВ

9 Май 2020 2020-05-09T16:47:05+03:00

Милла Йовович в День Победы рассказала о своих русских бабушке и дедушке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Голливудская актриса Милла Йовович поздравила своих подписчиков в Instagram с Днём Победы и опубликовала фото своих русских бабушки Татьяны Поповой и дедушки Александра Логинова.

Йовович также рассказала в посте о своих родных и их историю участия в Великой Отечественной войне. Бабушка актрисы была медсестрой и к 18 годам дошла до Берлина.

- В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая стала медсестрой на передовой, когда ей было всего 16 лет, - поделилась Милла Йовович.

millajovovich Хочу всех поздравить с большим праздником, Дне м Победы! 8 и 9 мая, соответственно, знаменуют конец Второи мировои вои ны как для союзников, так и для русскои армии.

Она также рассказала, что её дедушка по материнской линии, Александр Логинов, также прошёл всю войну, а дедушка по отцовской линии, Богдан Йовович, воевал в рядах югославских партизан.

Актриса добавила, что когда сталкивается с трудностями, она вспоминает о всём том, через что пришлось пройти её бабушке.

- Сегодня я хочу почтить их память и память всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня, - отметила актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU