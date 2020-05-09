Участниками онлайн-акции "Бессмертный полк" стали почти три миллиона человек

9 Май 2020 2020-05-09T17:05:26+03:00

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Заявку на участие в акции «Бессмертный полк» подали почти три миллиона человек. Пока что не все заявки одобрены, сообщила пресс-секретарь российского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк " Ольга Байбулова.

- Прием заявок был прекращен в 15:00 по московскому времени 9 мая. На этот момент мы получили 2 миллиона 837 тысяч 681 заявку, совсем немного не дотянули до трех миллионов, - рассказала представитель движения ТАСС, отметив, что еще не все заявки прошли обязательную модерацию, однако на итоговом значении это почти не отразится.

Трансляция акции «Бессмертный полк» будет проходить на протяжении нескольких дней.

- Итоговую цифру можно разделить на 150 тысяч – примерно столько участников будет каждый день проходить «Бессмертным полком» в онлайн-трансляциях на наших ресурсах, в итоге получится, что акция будет идти чуть более двух недель, - добавила Ольга Байбулова.

Сегодня, 9 мая, прямая трансляция шествия в онлайн режиме проходит на медиаэкранах России, в метро столице, нескольких телевизионных экранах, в социальных сетях и онлайн-кинотеатрах. Акцию Бессмертный полк в Москве 9 мая 2020 года вы можете посмотреть в онлайн-трансляции «Комсомольской Правды».

Бессмертный полк онлайн .Из-за пандемии коронавируса всенародно любимая акция стала виртуальной

ИСТОЧНИК KP.RU