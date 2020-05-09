9 Май 2020 2020-05-09T17:30:28+03:00

Более четырех миллионов человек в мире заразились коронавирусом Фото: REUTERS

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По данным на 9 мая текущего года в странах мира новой коронавирусной инфекцией заразились уже более четырех миллионов человек. Об этом сообщает специалисты Worldometers, которые отслеживают статистическую информацию по сложившейся эпидемиологической ситуации из-за пандемии.

По информации портала, в мире врачи зарегистрировали уже 4 041 759 случаев заражения коронавируса. Почти 277 тысяч пациентов с ранее подтвержденным диагнозом скончались из-за болезни и осложнений после нее. Более 1,4 миллиона инфицированных коронавирусной инфекцией смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели.

Первое место по количеству зараженных инфекцией на сегодняшний день занимают Соединенные Штаты Америки, где медики нашли уже более 1,3 миллиона больных. За ними следуют Испания, Италия, королевство Великобритания и Российская Федерация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU