Более четырех миллионов человек в мире заразились коронавирусом
По данным на 9 мая текущего года в странах мира новой коронавирусной инфекцией заразились уже более четырех миллионов человек. Об этом сообщает специалисты Worldometers, которые отслеживают статистическую информацию по сложившейся эпидемиологической ситуации из-за пандемии.
По информации портала, в мире врачи зарегистрировали уже 4 041 759 случаев заражения коронавируса. Почти 277 тысяч пациентов с ранее подтвержденным диагнозом скончались из-за болезни и осложнений после нее. Более 1,4 миллиона инфицированных коронавирусной инфекцией смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели.
Первое место по количеству зараженных инфекцией на сегодняшний день занимают Соединенные Штаты Америки, где медики нашли уже более 1,3 миллиона больных. За ними следуют Испания, Италия, королевство Великобритания и Российская Федерация.
Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»