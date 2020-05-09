2020-05-09T17:30:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Более четырех миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Количество инфицированных увеличивается каждый день
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Более четырех миллионов человек в мире заразились коронавирусомБолее четырех миллионов человек в мире заразились коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По данным на 9 мая текущего года в странах мира новой коронавирусной инфекцией заразились уже более четырех миллионов человек. Об этом сообщает специалисты Worldometers, которые отслеживают статистическую информацию по сложившейся эпидемиологической ситуации из-за пандемии.

По информации портала, в мире врачи зарегистрировали уже 4 041 759 случаев заражения коронавируса. Почти 277 тысяч пациентов с ранее подтвержденным диагнозом скончались из-за болезни и осложнений после нее. Более 1,4 миллиона инфицированных коронавирусной инфекцией смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздоровели.

Первое место по количеству зараженных инфекцией на сегодняшний день занимают Соединенные Штаты Америки, где медики нашли уже более 1,3 миллиона больных. За ними следуют Испания, Италия, королевство Великобритания и Российская Федерация.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минута молчания на День Победы 9 мая 2020 года: страна почтит память павших
Более четырех миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Умер Литл Ричард - «отец рока»
Участниками онлайн-акции "Бессмертный полк" стали почти три миллиона человек
Милла Йовович на русском рассказала о своих бабушке и дедушке, участвовавших в ВОВ
Эрдоган поздравил Путина с 75-летием Победы
Наталья Орейро восхитила поклонников советской песней в честь Дня Победы
Полиция проверяет больницу в Коммунарке после сообщения о минировании
Минобороны сообщило о завершении строительства главного храма ведомства
Трамп встретился с ветеранами, несмотря на ограничения из-за пандемии
Путин принял участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка"
В Госдуме сделали обязательным ношение маски и перчаток на заседаниях
В Испании после пандемии туристам придется бронировать места на пляже
В твиттер Меланьи Трамп пользователи благодарят Советский Союз за Победу над фашизмом
Жители Латвии возлагают цветы к памятникам советским солдатам, несмотря на режим ЧП
Из резервного фонда Чувашии на борьбу с коронавирусом выделят ещё 270 млн рублей
В аэропорту Домодедово объявлена угроза взрыва
Лукашенко заявил, что Белоруссия не могла отказаться от военного парада