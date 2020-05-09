9 Май 2020 2020-05-09T17:23:02+03:00

Минута молчания на День Победы 9 мая 2020 года: страна почтит память павших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России ежегодная традиционная Минута молчания пройдет в День Победы примерно в 18:55 по московскому времени

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Ежегодная торжественно-траурная «Минута молчания. Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» пройдет 9 мая в России по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно на передаче звучат слова любви и поклонения памяти советских солдат, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, а также воздается должное солдатам государств антигитлеровской коалиции, героям Сопротивления, антифашистам.

«Минута молчания. Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» состоится в этом году 9 мая примерно в 18:55 по московскому времени.

Напомним также, что сегодня проходит ежегодная акция "Бессмертный полк" в честь Дня Великой Победы советского народа над фашизмом 9 мая. В этом году традиционное мероприятия проходит в онлайн-формате для обеспечения безопасности населения в условиях непростой эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU