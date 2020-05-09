На Украине произошли стычки из-за советской символики в День Победы

9 Май 2020 2020-05-09T18:30:06+03:00

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В украинском Запорожье 9 мая во время празднования Победы в Великой Отечественной войне случилось несколько стычек между местными активистами из-за советской символики и военных песен. Об этом сообщает украинское издание "061".

В то время, когда граждане Украины и ветераны военной операции на Донбассе возлагали цветы на Аллее боевой славы, активисты организации "Полк победы" устроила автопробег с красными флагами по Соборному проспекту. Один из недовольных такой акцией мужчин сорвал красный флаг и бросил его на землю, после чего началась словестная перепалка.

Так отмечается, что во время празднования проукраинские активисты пели гимн своей страны, а сторонники "Полка победы" пытались перебить их исполнением "Катюши" и "Дня победы". Автоколонну пытались заблокировать, но в ситуации вмешались правоохранительные органы. После этого активисты уехали к мемориалу "Скорбящая Мать", однако возложить цветы к памятнику им так и не дали.

Всего за день полиция сообщила о 19 случаях нарушения в ходе мероприятий – большинство из них касались использования запрещенной символики и нарушений мер предосторожности во время пандемии. Всего в Запорожие прошли 74 массовых мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне, в которых приняли участие более 2 тысяч местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU