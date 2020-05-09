Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса

9 Май 2020 2020-05-09T19:06:27+03:00

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специалисты предложили использовать магнитно-резонансную томографию МРТ.

Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы. Они уже провели первые исследования аппарата для диагностики заболевания в Чечне.

Первые исследования показали, что МРТ врачи могут использовать не только при работе с беременными женщинами и детьми: результаты получаются куда информативнее, чем при компьютерной томографии, а сам метод – эффективнее и безопаснее для пациентов. При этом на процедуру уходить всего около десяти минут.

Благодаря магнитно-резонансному аппарату врачи увидели новый симптом инфекции, который получил название «знак облачного неба» и представляет собой пятна на снимках в области легких.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в российской столице хотят также внедрить новый метод тестирования на коронавирус - иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови. Он может появиться в Москве уже на следующей неделе.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU