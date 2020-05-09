2020-05-09T19:21:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван возможный срок открытия внешних границ Европы

Сохранение ограничительных мер пока что необходимо для борьбы с пандемией
Ксения АНУФРИЕВА
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Назван возможный срок открытия внешних границ ЕвропыНазван возможный срок открытия внешних границ ЕвропыФото: REUTERS
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Представители Еврокомиссии назвали возможный срок открытия внешних границ государств Европы. Предварительно, им может стать 15 июня текущего года. Так говорится в соответствующих рекомендациях, размещенных на официальном сайте ЕК.

- Сохранение мер предосторожности и закрытие границ до 15 июня необходимы, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции из-за поездок в Евросоюз, - отметили представители Еврокомиссии.

В сообщении также говорится, что открывать внешние границы стран Шенгенской зоны для «несущественных» поездок надо только после того, как ограничения будут ослаблены внутри европейских стран. Сейчас некоторые страны Евросоюза уже начали открывать свои границы на двусторонней основе, ориентируясь на данные о количестве зараженных вирусом на тех или иных территория.

Накануне чешский глава Милош Земан сообщил, что границы его страны будут открыты не ранее, чем через год, однако в МИД Чехии сказали, что такой расклад был бы необдуманным и серьезно ударил бы как по экономике государства и правам местных жителей, которые и так пострадали из-за пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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