2020-05-09T19:59:44+03:00
75 лет Великой Победы

Посол заявил, что Россия не позволит забыть о победе СССР над фашизмом

Российские политики раскритиковали заявление Белого дома о победителях в войне
Ксения АНУФРИЕВА
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Посол заявил, что Россия не позволит забыть о победе СССР над фашизмомПосол заявил, что Россия не позволит забыть о победе СССР над фашизмомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия никому не даст забыть правду о роли Советского Союза в победе над фашизмом в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу, 9 мая, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

- Сегодня не всем нравится наша победа. Кое-кто хочет пересмотреть уроки истории, но мы никому не дадим их забыть, - сказал дипломат в поздравительном видеообращении в связи с 75-летием Победы.

Напомним, ранее представители Белого года опубликовали поздравительное сообщение, в котором заявили, что Соединенные Штаты и Великобританияединственные победители нацизма. При этом Советский Союз в публикации не упоминается.

Руководитель комитета по международным делам российской Государственной думы Леонид Слуцкий также раскритиковал такое заявление американцев, указав, что в Белом доме неплохо было бы провести исторический ликбез.

- В западных странах активно продолжается акция "Политическая амнезия" или "Ампутация памяти". Сегодня замалчивание подвига советского воина-освободителя выглядит особенно цинично, неблагодарно и подло, - отметив политик.

Память павших в борьбе против фашизма почтили минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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