Посол заявил, что Россия не позволит забыть о победе СССР над фашизмом
Россия никому не даст забыть правду о роли Советского Союза в победе над фашизмом в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу, 9 мая, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
- Сегодня не всем нравится наша победа. Кое-кто хочет пересмотреть уроки истории, но мы никому не дадим их забыть, - сказал дипломат в поздравительном видеообращении в связи с 75-летием Победы.
Напомним, ранее представители Белого года опубликовали поздравительное сообщение, в котором заявили, что Соединенные Штаты и Великобритания – единственные победители нацизма. При этом Советский Союз в публикации не упоминается.
Руководитель комитета по международным делам российской Государственной думы Леонид Слуцкий также раскритиковал такое заявление американцев, указав, что в Белом доме неплохо было бы провести исторический ликбез.
- В западных странах активно продолжается акция "Политическая амнезия" или "Ампутация памяти". Сегодня замалчивание подвига советского воина-освободителя выглядит особенно цинично, неблагодарно и подло, - отметив политик.
Память павших в борьбе против фашизма почтили минутой молчания.
ИСТОЧНИК KP.RU