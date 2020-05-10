Коронавирус в Московской области, последние новости на 10 мая 2020: зафиксированы очаги инфекции в крупных городах

10 Май 2020 2020-05-09T20:19:45+03:00

"КП" рассказывает самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 10 мая 2020

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В Московской области за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 1075 человек. И по-прежнему чаще всего новые случаи фиксируются в крупных муниципалитетах. Таких как Балашиха, Домодедово, Королев, Воскресенск, Дзержинский, Долгопрудный и другие.

В больницах Подмосковья от COVID-19 лечатся и те, кто не прописан в области. Как сообщают в Оперативном штабе, таких с начала пандемии было 2693 человека. В этом списке есть и иностранцы.

За прошедшие сутки в Московской области выписали 217 пациентов. В общей сложности зафиксировано 19425 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончалось 186 человек. Справились с болезнью 1030.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей области с 75-летием Великой Победы. И заметил, что без подвига ветеранов всех нас сегодня могло бы и не быть.

Массовые мероприятия не проводились - режим повышенной готовности продолжает действовать. С 12 мая всех посетителей магазинов будут просить надеть медицинскую маску ввиду угрозы заражения вирусом. Штрафовать за отсутствие средств индивидуальной защиты не будут, как планировалось ранее.

Медики из Красногорской больницы №1 поздравили всех современников с праздником.

- Они тоже сейчас на передовой, - подчеркнули в Оперативном штабе Подмосковья по ситуации с коронавирусом (имея в виду врачей и весь медперсонал). - И рискуют своими жизнями ради наших во время пандемии.

В Сети прошло множество мероприятия - от чтения стихов онлайн до виртуальных спектаклей. Также напомним телефон горячей линии, который продолжает действовать (по коронавирусу в Подмосковье) - 8 (800) 550-50-30.

Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 198676 случаев коронавируса во всех 85-ти регионах. За время пандемии скончалось 1827 человек, выздоровели - 31916.

ИСТОЧНИК KP.RU