2020-05-09T20:19:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 10 мая 2020 года составило 19425 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 10 мая 2020 года
Павел КЛОКОВ
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Фото: REUTERS
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Статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией в Московской области (сообщает областной Оперштаб):

- За последние сутки COVID-19 заразилось 1075 человек. Еще 217 выздоровели. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 19425 случаев заражения. С начала пандемии скончалось 186 заболевших, выздоровели и выписались 1030.

В том же релизе указано, что за последние сутки из больниц выписалось 217 человек. Это в пять раз больше, чем за предыдущие сутки (было 44).

Больше всего заболевших в крупных городах (например, в Балашихе, Воскресенске, Домодедове, Коломне, Королеве, Красногорске и других).

Напомним также, что с 12 мая в области вводится обязательный масочный режим, однако за отсутствие средства индивидуальной защиты штрафовать не будут. Решили ограничиться пропагандой осторожности и беседами с населением.

Всего на сегодняшний день в России выявили 198676 случаев коронавирусной инфекции. Она коснулась всех российских регионов (их в стране 85). За весь период с начала пандемии зафиксировано 1827 летальных исходов. Выздоровели 31916 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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