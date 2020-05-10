Число заболевших коронавирусом в Московской области на 10 мая 2020 года составило 19425 человек
Статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией в Московской области (сообщает областной Оперштаб):
- За последние сутки COVID-19 заразилось 1075 человек. Еще 217 выздоровели. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 19425 случаев заражения. С начала пандемии скончалось 186 заболевших, выздоровели и выписались 1030.
В том же релизе указано, что за последние сутки из больниц выписалось 217 человек. Это в пять раз больше, чем за предыдущие сутки (было 44).
Больше всего заболевших в крупных городах (например, в Балашихе, Воскресенске, Домодедове, Коломне, Королеве, Красногорске и других).
Напомним также, что с 12 мая в области вводится обязательный масочный режим, однако за отсутствие средства индивидуальной защиты штрафовать не будут. Решили ограничиться пропагандой осторожности и беседами с населением.
Всего на сегодняшний день в России выявили 198676 случаев коронавирусной инфекции. Она коснулась всех российских регионов (их в стране 85). За весь период с начала пандемии зафиксировано 1827 летальных исходов. Выздоровели 31916 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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