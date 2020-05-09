2020-05-09T20:17:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве объяснили, обязательно ли носить маски и перчатки во всех общественных местах

Власти ввели обязательное требование по средствам защиты в период пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве объяснили, обязательно ли носить маски и перчатки во всех общественных местахВ Москве объяснили, обязательно ли носить маски и перчатки во всех общественных местахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти Москвы объяснили, что маски и перчатки во время пандемии коронавируса обязательно нужно носить только в общественном транспорте, включая такси, в магазинах и на работе. В остальных общественных местах это только рекомендация. Об этом 9 мая сообщили в мэрии столицы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении с 12 мая режима обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах. Такую меру власти столицы ввели для противодействия распространения коронавирусной инфекции. Мера носит обязательный, а не рекомендательный характер: за появление в общественных местах без средств индивидуальной защиты сотрудники полиции и Росгвардии могут оштрафовать человека.

В КоАП за подобные нарушения прописаны штрафы от четырех до пяти тысяч рублей. Так, штраф за отсутствие маски в Москве во время коронавируса в общественном транспорте составит четыре тысячи рублей.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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