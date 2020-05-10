Число заболевших коронавирусом в Москве на 10 мая 2020 составило 12,7 тысяч человек

10 Май 2020 2020-05-09T20:29:07+03:00

Оперативный штаб сообщает - число заболевших коронавирусом в Москве на 10 мая 2020 года за последние сутки вновь приблизилось к отметке шесть тысяч человек

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Цифры по заболевшим коронавирусом в Москве поменялись. Накануне их сообщил Оперативный штаб. За прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 5667 человек. Три четверти от этого количества - люди младше 65 лет. Стариков старше 80-ти - 5,3 процента. Детей столько же.

В штабе подчеркивают, что «все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением». Режим самоизоляции в Москве действует до 31 мая.

Выздоровевших тоже много - за прошедшие сутки в Москве болезнь преодолели 2520 человек. Это рекорд (в два раза больше, чем за предыдущие 24 часа, когда было 1032 пациента за сутки).

Напомним, что большие цифры по зараженным специалисты объяснили тем, что в столице стали делать значительно больше тестов. При этом у половины пациентов не было вообще никаких симптомов, даже кашля.

Общее число успешно переболевших COVID-2019 горожан превысило 12,7 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU